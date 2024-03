Wauw is dat niet geweldig, ja dat is het. Morgen in Nederland de HMS Prince of Wales, een van de grootste vliegdekschepen ter wereld. Het ding wordt dinsdagochtend rond 10.45 uur verwacht aan de Rhenus Terminal op de Maasvlakte - vanaf het strand van Hoek van Holland zul je dus ook een mooi uitzicht hebben. De Prince of Wales is een van de twee schepen in de Queen Elizabeth-klasse, is 280 meter lang en 70 meter breed en kan tot 72 vliegtuigen meenemen, waaronder 36 F-35's. Het ding deed afgelopen maand mee aan NAVO-oefening Steadfast Defender 24 en komt in Rotterdam om typisch Hollandse lekkernijen als stroopwafels, haring, bitterballen en blikjes Fernandes in te slaan. Mooi meegenomen: 700 opgeschoten Britse zeelui gaan vanaf morgenavond op zoek naar Rotterdamse kroegen en hoeren, dus dat wordt helemaal geweldig.