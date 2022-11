Dit is het patroon bij ongeveer iedere demonstratie die hij doet.

Tig keer is hij bijvoorbeeld opgepakt voor het hakenkruisje in de prullenbak, het logo van Pegida. Vaak geseponeerd, maar gemeente Den Haag heeft doorgezet en verloren.

Dit is wat de rechtbank er onder andere over schreef in het vonnis: "Het logo van Pegida, weergegeven in een symbool van een onder meer een hakenkruis dat in de prullenbak wordt gegooid, betreft een wezenlijk onderdeel van hetgeen deze organisatie wil betogen. Door te bepalen dat een deel van het logo niet mag worden getoond, wordt Pegida beperkt in het uiten van haar mening. Dit is naar het oordeel van de voorzieningenrechter een beperking van verzoeksters recht op betoging. Een beperking die, gelet op het bepaalde in artikel 5, derde lid, van de WOM expliciet niet is toegestaan."

[verzoekster=Pegida]

Het is bestuurlijk dus allemaal wel duidelijk, maar gewoon oppakken met een smoesje is makkelijker en in het slechtste geval kost het je als gemeente enkel de proceskosten.