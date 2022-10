"Edwin Wagensveld heeft vandaag het islamdebat nog een beetje verder verloren".

Vindt u?

Ik denk juist eerder andersom.

Wagensveld heeft op meerdere fronten gewonnen. Zonder daar overigens een Koran voor te hebben hoeven verbranden (iets dat voor hem mogelijk levensbedreigend geweest was, en waarvoor hij mogelijk op een dodenlijst had komen te staan - zie Geert Wilders). Namelijk omdat hij datgene zichtbaar heeft gemaakt wat menig deugpoliticus angstvallig juist onder het kleed wil schuiven - en daaronder geschoven wil houden.

Allereerst de opkomst van de tegen"demonstranten":

"Pegida-voorman Edwin Wagensveld is dan aangehouden vanwege „het roepen van een beledigende leus”, stelt de politie later in een verklaring. En: „Een koran is afgenomen om verdere escalatie en daarmee ernstige wanordelijkheden te voorkomen".":

www.nrc.nl/nieuws/2022/10/22/tegendem...

Wat denkt u? Dat Wagensveld is aangehouden voor een 'beledigende leus' of dat hij juist is aangehouden om 'ernstige wanordelijkheden te voorkomen'?

Het antwoord laat zich raden. Hetgeen meteen alles zegt over het volk dat is komen opdagen. Een democratisch recht om te demonstreren en je mening te uiten wordt (via een - vermoedelijke - drogreden 'beledigende leus') in de kiem gesmoord om raddraaiers en religieuze fanatici, die zich aan 'ernstige wanordelijkheden' (geweld?) schuldig zouden kunnen maken, tegemoet te komen.

Dat heet (o.a.) 'censuur'. En dat is volgens de Grondwet verboden.

Deze 'demonstranten' zijn veelal mensen met een immigratie(= gastarbeider)achtergrond die dus een Nederlands grondrecht, sinds 1848 geldend recht, door 'ernstige wanordelijkheden' zomaar opzij kunnen zetten. Met behulp dus van de Nederlandse overheid.

"Hoi Nederland, hier zijn wij. Kiekeboe! WIJ dicteren!"

En ten tweede door de catastrofale fout van Leefbaar Rotterdam om samen met Denk in B&W te gaan zitten, nu zo zichtbaar aan de oppervlakte te laten komen:

"Het snelle optreden van de politie is opmerkelijk. Eerder had coalitiepartij Denk middels een motie om een verbod van de demonstratie gevraagd. Die motie werd, na een verhit debat afgelopen donderdag in de gemeenteraad, alleen gesteund door BIJ1 en de PvdA".

En:

"Denk-raadslid Serkan Soytekin had toen hard ingezet: „U bent verantwoordelijk voor wat er zaterdag gaat gebeuren”, beet hij Simons (= locoburgemeester) toe".

Het masker van Denk valt (voor de zoveelste keer) weer eens af.

Leefbaar had nóóit met Denk in een coalitie moeten stappen!

Dankzij Leefbaar Rotterdam is samen met Denk een (grote) stad besturen ineens 'salonfähig' gemaakt. Nóóit meer kan een rechtse partij 'linkse' partijen aanpakken op samenwerking met Denk, want 'Leefbaar doet/deed het toch ook?'

Heel dom dus, want gezien het feit dat 'links' door een afnemend aantal blanke stemmers noodgedwongen nieuwe coalitiegenoten nodig heeft en gerust met dit soort moslims samen werkt (zie bijvoorbeeld de monstercoalities met 'pro=Palestina' activisten van moslimhuize en nu weer hun steun voor een verbod op de demonstratie), hebben ze nu dus carte blanche gekregen om in de toekomst met Denk (en uiteraard ook BIJ1) in de gemeentelijke besturen van grote steden te kunnen plaatsnemen.

Waren we dankzij Fortuyn éindelijk verlost van die k*t PvdA, krijgen we ze straks (samen met GroenLinks) via de achterdeur met Denk weer terug. Met als gevolg nóg meer rampzalig beleid! Mede met dank dus aan de politieke erfgenamen van Fortuyn.

Dit alles heeft Wagensveld dus allemaal eventjes in zijn eentje in de openbaarheid weten te brengen.

Zonder daar ook maar een boek voor te hoeven verbranden.

Geen slechte prestatie lijkt mij zo.

Hoezo dus "beetje verder verloren"?