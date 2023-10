Zie betreffende tweet na de breek, want dit wordt dus een nieuw strijdtoneel van de aanstaande verkiezingen: de Gemeenschapsnotities op Twitter [het heet geen """X"""" doe in godsnaam een keer normaal]. Hoe werken die ongeveer? Nou zo, per 'bijdragers':

"Contributors are people on Twitter, just like you, who sign up to write and rate notes. The more people that participate, the better the program becomes. (...) Community Notes doesn't work by majority rules. To identify notes that are helpful to a wide range of people, notes require agreement between contributors who have sometimes disagreed in their past ratings. This helps prevent one-sided ratings."

Is dat een waterdichte methode? Nee. Is de betreffende Community Note onder Timmermans tweet wel de hele waarheid? Nee, want "uitholling" heeft mogelijk meer dimensies dan enkel FTE's en het aangevoerde brondocument over 'regeldruk' is geschreven door ondernemerslobby ONL. Maar is deze methode misschien wel het best beschikbare alternatief op de omstreden uitbestede fact check teams? Ja. En gaat het politici dwingen het debat minder te vervuilen met tribaal aangezette vertekeningen? Ook ja.

Kortom, welkom Gemeenschapsnotities!

