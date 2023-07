Ja hier is natuurlijk iedereen unaniem niet enthousiast over. Van luchtig blauw naar dicht en zwart, geen relatie meer tussen naam en functionaliteit en het ergste van allemaal: Twitter nu ook uitwendig meegetrokken in een van Elons kneuzige boomer-fantasieën over wat 'cool' is, namelijk een bedrijf X-Corp noemen, omdat dr. Xaviers club in X-men zo heet. Daarbij is de naamsverandering natuurlijk ook een eerste stap in het uitbreiden van Twitter naar Elons gedroomde 'everything app', gemodelleerd naar het Chinese WeChat. Twitter-CEO Linda Yaccarino (profiel) schrijft op Twitter X:

"X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine. (...) There’s absolutely no limit to this transformation. X will be the platform that can deliver, well….everything."

Oftewel: centralisatie! De verenigende impuls van de mens, in empire of daarbuiten, is hardnekkig.

stom

Hier is ongetwijfeld uitvoerig over nagedacht!

Draadje Twitter CEO

Een soort online zonsverduistering tijdens de strijd van ideeën!