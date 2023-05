18 april jl. interviewde Linda Elon nog op een podium

@Linda Yaccarino. Volgens GeenStijl Elon-fluisteraars is de benoeming als volgt tot stand gekomen: hij werd op 18 april jl. bovenstaand nog geïnterviewd door Linda Yaccarino en dacht daarna: nou, dat wordt de Nieuwe. En dat snappen we wel, want het is door Linda's gravitas, dossier-kennis en presentatie evident hoezeer Elon door haar werd gezien en begrepen. Linda was bijna 12 jaar lang bestuurslid bij NBCUniversal en bekleedde daar o.a. de positie van Chairman Global Advertising & Partnerships, Chairman Advertising & Client Partnerships en President Cable Entertainment & Digital Advertising Sales. Kortom, die kent de weg in de hogere regionen.

Maar ze is ook, tot ontsteltenis van een zeker opiniesegment...: "Chairman of the World Economic Forum's Taskforce on Future of Work and sits on the WEF's Media, Entertainment and Culture Industry Governors Steering Committee. She is also highly engaged with the Value in Media initiative." Elon verzekert bezorgde SCEPTICI die opnieuw een ban vrezen dat: "That will not be the case."

Onderaan de streep wordt dit met Elon nog steeds als eigenaar, executive chair en CTO en de Tuckerficering misschien een mooie balans dat een nog mooier centrum-medium oplevert.

