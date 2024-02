Hij keek mij schaapachtig aan. (Tevens StamCafé)

Door Arthur van Amerongen

Rob Roos: “De finale stemming over de Natuurherstelwet is op 27 februari. Mijn overwinning met deze amendementen - waardoor de parlementspositie veel beter was geworden voor Nederland - is helaas vrijwel volledig teniet gedaan. Namens het Europees Parlement ging de Spaanse socialistische hoofdonderhandelaar om de tafel met het Spaanse socialistische voorzitterschap van de Europese Raad. Met als resultaat dat bijna alle verbeteringen vanuit het Parlement zijn verdwenen. Het wegstemmen van deze wet wordt dus essentieel voor Nederland, want anders belanden we in een stikstofcrisis 2.0. Dan wordt het echt de Nederland-Op-Slotwet. Veel zal afhangen van Manfred Weber, destijds de grote concurrent van Frans Timmermans voor de opvolging van Jean-Claude Juncker. Hij was de afgelopen tijd enorm kritisch over de Natuurherstelwet, maar we moeten nog maar zien hoe zijn EVP gaat stemmen. De EVP voelt nu ineens empathie voor de boeren, terwijl ze bijna 5 jaar lang een desastreus landbouwbeleid hebben gesteund. Von der Leyen is natuurlijk ook van de Christendemocraten en wil herkozen worden als voorzitter van de commissie. Ja, zo gaat dat rond verkiezingstijd.”

De catastrofale Green Deal “Timmermans’ Fit for 55 is een onverantwoord experiment met onze economie. Je hoeft geen ziener te zijn om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Onze betrouwbare energievoorziening is veel te snel afgebouwd. De kerncentrales in Duitsland gingen dicht, in België werden er een paar gesloten. In Nederland hebben we de gaskraan helemaal dichtgedraaid terwijl er voor 1000 miljard euro aan gas in onze bodem zit. De gas- en oliewinning in de Noordzee hebben we afgebouwd. En nu zijn we afhankelijk van het weer, of de wind waait en de zon schijnt. En als het hard waait, dan hebben we ook niks. Dus dat is natuurlijk gewoon een hele domme beslissing geweest. Wopke Hoekstra is Eurocommissaris geworden omdat hij heeft toegezegd dat hij de target wil zetten op 90% CO2-reductie in 2040. Toen gingen de Groenen overstag. Terwijl we nu al zwaar in de problemen zitten met ons zogenaamde klimaatbeleid. TenneT heeft in 2021 4 miljard euro betaald om windturbines stil te zetten. Aan de ene kant hebben we structureel te weinig energie, maar tegelijkertijd is die energievoorziening veel meer afhankelijk geworden van de weersomstandigheden, waardoor we soms juist te veel stroom opwekken. Dan bellen ze hartje zomer de tuinders in het Westland met de vraag of zij de lampen in de kas willen aanzetten om stroom af te voeren. Het stroomnet is totaal overbelast, want het is nooit ontworpen voor de huidige wijze van decentrale energieopwekking: eerst hadden we een paar grote kolen- en kerncentrales, nu staan er overal windmolens en zonnepanelen. Tegelijkertijd wil de overheid dat we allemaal overstappen op warmtepompen en elektrische auto’s. Dat betekent dat we onze stroomvoorziening moeten gaan verdubbelen, terwijl we nu al te weinig hebben. Nu staan er al duizenden bedrijven op de wachtlijst voor een stroomaansluiting. We gaan van de Green Deal naar Black Outs. In Zweden stonden tijdens de strenge winter de windturbines stil. Texas, nota bene de oliestaat bij uitstek, werd geteisterd door black-outs door het weer en door te veel afhankelijkheid van zogenaamde renewables. Als je fossiel al zou willen uitfaseren, heb je kernenergie keihard nodig. Het is een schone, betaalbare, betrouwbare en veilige oplossing.” Als Duitsland verkouden wordt, krijgt de rest van Europa de griep “Door de Green Deal vindt er in Duitsland, de economische motor van Europa, een complete de-industrialisatie plaats. Bedrijven vluchten daar massaal weg. En als Duitsland verkouden wordt, dan krijgt de rest van Europa de griep. Ik heb destijds met Frans Timmermans en de CEO's van de grote energiebedrijven heel wat discussies gehad. Frans vertelde mij: we gaan gas vervangen door waterstof. Dat plannetje was gebaseerd op een absolute hype, de berekening was gemaakt op een bierviltje. Zelfs de echte experts twijfelen aan de haalbaarheid. Het is vooral een politieke beslissing. Ik vroeg aan Timmermans: maar hoe gaan we dat waterstof dan maken? En toen keek hij me heel schaapachtig aan, zo van: wat bedoel je in godsnaam? Ik moest hem uitleggen dat waterstof een energiedrager is en gas is een energiebron. Diederik Samsom was zijn souffleur, een ordinaire Greenpeace-activist. Die heeft de Green Deal doorgedrukt. Samsom heeft ook die klimaattafels in Nederland bedacht en hetzelfde dingetje gedaan voor de EU. Met alle gevolgen van dien. Het maakt de mensen arm en het leven een stuk ingewikkelder. Europa moet autonoom zijn: in onze energievoorziening, in onze voedselvoorziening maar ook met medicijnen - want als we iets hebben geleerd van COVID is dat niet afhankelijk moeten zijn van de leveringsketen tussen de continenten. Nu maken we onszelf compleet afhankelijk van de rest van de wereld.”