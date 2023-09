Casus: liegen dat het gedrukt staat

Chris, lees even mee.

Direct voordat je tot de onderstaande uitspraak kwam ging het allang niet meer over "inheemse groepen" in "het zuiden", je was namelijk al twee onderwerpen verder. Het ging inmiddels over kritiek op dat, in jouw woorden, XR's "actievoerders – zeker de prominenten – nog wel vliegen." Vervolgens had je het over het Nederlandse Tata Steel: "Als je bedenkt dat Tata Steel pas in 2030 zijn koers gewijzigd zal hebben, terwijl doorgaan op deze voet volgens berekeningen van wetenschappers die ‘carbon mortality’ onderzoeken minstens twintigduizend hittedoden tot gevolg heeft. Ja, dan kun je je wel afvragen hoe dat opweegt tegen de negenduizend banen die je als leidinggevende zegt te willen beschermen. Of je dan als baas de juiste persoon voor die rol bent, zeg maar.”"

Met "negenduizend banen" verwijs je willens en wetens direct naar Tata Steel IJmuiden, dat zoals bekend negenduizend werknemers heeft.

En daarmee gaat je daaropvolgende overweging dat geweld "moreel misschien te verdedigen valt en je er op korte termijn zelfs wel wat effect mee sorteert", maar dat de uiteindelijke rechtvaardiging enkel verhinderd wordt door de resulterende "tegenkrachten in de samenleving die je nog verder van huis brengen", dus absoluut niet over "inheemse groepen" in "het zuiden".

Je geweldsoverweging gaat direct over "leidinggevenden" van Tata Steel Nederland en dat zijn dus echte mensen, te weten CEO Hans van den Berg, MD Tom Eussen, CFO Martijn Plaum en de Raad van Commissarissen bestaande uit T. V. Narendran, Marius Jonkhart, Leni Boeren en Henrik Adam.

Geef dat dan gewoon toe, of neem het terug. Maar kom echt niet aanzetten met zo'n flagrante leugen over de context waarin je die uitspraak deed, want dat is simpelweg niet waar en dat weet je heel goed.

En dan zijn we je eigenlijk nog genadig gezind ook, omdat we nalaten te beweren dat je geweldsoverweging misschien ook nog eens over 'normale' vliegreizigers ging. Maar zelfs daar leek het wel een beetje wel op, omdat je initiële reactie op een vraag over TaTa Steel niet over Tata Steel ging, maar luidde: "„Natuurlijk, soms voel je wel aandrang of heb je haatfantasieën. Dan komt er een vliegtuig voorbij en voel je zoveel woede over de onverschilligheid waarmee mensen willens en wetens blijven bijdragen aan de opwarming van de aarde."

Enfin, in algemene zin illustreert Chris natuurlijk vooral hoe intens oninteressant """filosofen""" - sowieso een schromelijk overschatte beroepsgroep - zijn zodra ze zich aan een ideologie committeren. Dan worden het altijd gewoon saaie algoritmes die in de meest veilige, verdekte en esoterische taal verwoorden dat het doel alle middelen heiligt. Of, zoals de NRC dat opschreef: "De filosoof, die in nogal academische volzinnen formuleert, overtuigt doorgaans niet met oorlogsretoriek, maar met meer fijnzinnige bespiegelingen en – in zijn jargon – ‘maatschappelijke interventies’."



Update - Chris reageert met: "Reinste ophitsing tegen klimaatactivisten. Ga je schamen." En "Begrijpend lezen is niet zo je ding." Chris, dat is het dus precies wel, ons ding, begrijpend lezen.

Ja makker maak het nou even. Wat een reactie.

Beste 'wetenschapsfiloosoof', dit wedstrijdje begrijpend lezen ga je niet winnen

Dit ging echt niet over inheemse groepen, maar over leidinggevenden Tata Steel

Tenzij je dhr. Narendran tot inheemse groep rekent, of zo

De Chris achter de geweldsoverweging

Maar is het nou "he/they" of "he/them"? We zien academische volzinnen tegemoet