Op zondag met zoonlief naar het voetbal om rustig en veilig te genieten van een spannende pot op het veld? Mooi niet! Voetbal is oorlog en dat zal u merken ook. Dit weekend zelfs met van te voren geplaatste rookbommen in het Go Ahead-uitvak die op afstand werden geactiveerd door de fanatiekere brigade van de PEC-thuisploeg. Dat claimen de ultra's van Voetbal Ultra's en gezien de Zwolse burgemeester bevestigt dat de enorme rookwolken in het uitvak niet van de uitsupporters afkomstig waren, neigen we ze te geloven. Wat zullen de PEC-fans een lol hebben gehad toen de uitfans na een druk op de knop in een dikke en gitzwarte rookwolk verdwenen, maar niet iedereen kon erom lachen. De politie onderzoekt de zaak. De club, die vooraf geplaatste doe-het-zelf-bommen niet ontdekte, onderzoekt de zaak. En de KNVB... die is waarschijnlijk zo gefocust op hun strijd tegen rondvliegende bekertjes dat het de rest van het slagveld op de tribune niet meekrijgt. We hadden al spreekkoren, vuurwerk en nu ook IED's en we zijn benieuwd wat de volgende escalatie is die ze verzinnen in de treurige loopgraven van deze volkomen zinloze supportersstrijd.

Wat een humor