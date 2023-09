Nee, het zijn, buiten Eritreeërs, nauwelijks Afrikanen die hier komen, maar vooral Syriërs, Afghanen, en Jemenieten. Zij krijgen hier bijna standaard asiel voor onbepaalde tijd en dat is bepaald niet onopgemerkt gebleven. Asiel betekent in dit geval feitelijk (kunnen) emigreren naar een van de meest welvarende landen ter wereld. Dit concrete perspectief is eenvoudig weg onweerstaanbaar en verklaart in belangrijke mate de wassende instroom van juist deze groepen. Voor de goede orde, 85 % van de , wekelijkse, instroom mag blijven en kan dus ook familie laten overkomen. Zij zullen op korte(re) termijn allemaal moeten worden gehuisvest. Er is per direct toegang tot alle sociale regelgeving, onderwijs, gezondheidszorg etc. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze instroom zal afnemen, integendeel .. Dit vereist concrete maatregelen die er op gericht zijn NL niet of minder aantrekkelijk te maken bv door invoeren van verblijfsstatus voor bepaalde tijd ( 1 jr) Uitstellen hiervan is feitelijk niet meer verantwoord ..