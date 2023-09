De Amsterdamse politiechef Frank Paauw heeft als commissaris ervaring met demonstraties in Den Haag, Rotterdam en de hoofdstad. Betogingen begeleiden met zo min mogelijk politie-inzet heeft zijn voorkeur, iets wat met duidelijke afspraken met activisten volgens hem mogelijk moet zijn. De gelouterde politieman zegt over dit faciliteren van acties: “Het liefst met twee wijkagenten en één biker.” Maar dat lukt niet altijd, hield hij tijdens een hoorzitting over het demonstratierecht op donderdag 7 september de verzamelde Tweede Kamerleden in de Groen van Prinstererzaal voor. En dan moet er soms stevig worden opgetreden en daar zit volgens hem een groot nadeel aan: “Politiegeweld ziet er altijd lelijk en naar uit.” Dat weten de extreemlinkse activisten van Extinction Rebellion ook. XR laat daarom geen kans onbenut om dat beeld uit te melken, bleek ook zaterdag.

Want politiegeweld ziet er zoals elke vorm van geweld inderdaad lelijk en naar uit, helemaal als er kinderen in het spel zijn. Maar op deze beelden is duidelijk iets anders te zien dan XR voorstelt. De man met het kind in zijn nek weigert de bevelen van de politie op te volgen. Terwijl zijn vrouw haar dochtertje van de schouders te halen, houdt de XR-activist net zoals aan zijn eigen gelijk de dunne kinderbeentjes stevig vast. Uiteindelijk weet de politie de man te neutraliseren, een vriendelijke agent ontfermt zich ogenblikkelijk over moeder en kind. Daar maakt de propaganda-afdeling van XR dit van:

Wellicht dat Onno Aerden (ja, die) van meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis eens naar de beelden kan kijken. Aerden zei dinsdag tegen De T. dat zijn club niets zal doen met meldingen van de politie over incidenten met minderjarigen: "Demonstreren is geen vorm van kindermishandeling." Het meenemen van kinderen naar demonstraties is dat natuurlijk wel. Niet altijd zo actief als de meneer met ontbloot bovenlijf in bovenstaand filmpje toont maar naast die van dergelijke A12-oïden zijn de beelden van blokkeerboeren en coronarelschoppers die hun kinderen meeslepen naar hun acties bekend. Een onaanvaardbaar risico. Het kinderschedeltje is nog teer en onder druk van de machtige band van trekker of waterwerper geeft het al snel mee en dan is het van: PATS! Geen lijm maar bloedpap op het asfalt. Een dergelijk drama zou XR dat gelijk de eerste de beste terreurorganisatie leeft van het martelaarschap vermoedelijk goed uitkomen maar het is aan de autoriteiten zulks waar mogelijk te voorkomen.

Ondertussen gaat de gijzeling van de A12 onverminderd door, dagelijks weet het rapaille de weg te blokkeren. In het politiecommuniqué van gisteren valt te lezen: "Er zijn vandaag ruim 650 actievoerders aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en met bussen vervoerd naar het ADO-stadion waar zij zonder verdere vervolgstappen weer zijn heengezonden." Dat 'zonder verdere vervolgstappen' is ergerlijk, want zo blijven ze terugkomen. Bovendien doet een dergelijke mededeling afbreuk aan het rechtsgevoel, waarom blijft deze gijzeling onbestraft? Een belangrijke vraag, helemaal nu blijkt dat de extreemlinkse activisten niet schromen om hun eigen kinderen te mishandelen.