Acteur Russell Brand. Altijd al wel vervelend, maar soms ook grappig. Verruilde Hollywood rond covid voor WAARHEIDSVINDING en danst sindsdien met iets te weinig zelfbevraging rond of in de betere konijnenholen - soms nog terecht, maar toch altijd wel op die vervelende, schreeuwerige manier. Nu wordt hij door minstens vier vrouwen beschuldigd van verkrachting en seksueel misbruik, een van de dames zegt destijds pas 16 jaar te zijn geweest.

U kunt het tribale draaiboek inmiddels dromen, dus u weet precies welke dynamiek er nu rond deze kwestie hangt. De Times en Channel 4 benadrukken natuurlijk dat Russell Brand "in recent years reinvented himself, moving into the worlds of wellness and online misinformation." Dus natuurlijk reageren 's werelds 'kritische denkers' in een adem met: "ZIE JE WEL HIJ IS EEN TE GROTE BEDREIGING VOOR DE MSM EN HET NARRATIEF DUS NU TOVEREN ZE DEZE BESCHULDIGINGEN UIT DE HOGE HOED" - zie bijvoorbeeld hier en onderstaand, al wint Tucker Carlson de hoofdprijs met: "Criticize the drug companies, question the war in Ukraine, and you can be pretty sure this is going to happen."

De waarheid ligt zeer waarschijnlijk ergens in het midden. Russell Brand is een ex-heroïneverslaafde en z'n grensoverschrijdende grote bek, overspeligheid en onhebbelijke arrogantie waren altijd al een integraal onderdeel van z'n hele persona. Het is heus wel zeer waarschijnlijk dat deze beschuldigingen een kern van waarheid hebben of in hun geheel waar zijn. En het is evenzo zeer waarschijnlijk dat de Times en Channel 4 inderdaad niet besloten hadden jaren lang hun krachten te bundelen en mankracht te alloceren aan deze kwestie als Russell Brand altijd gewoon braaf de Hollywood-lijn was blijven zingen.

Bovendien staat in het Times-artikel zelf dat de vermeende slachtoffers "All said they felt ready to speak only after being approached by reporters. Several said they felt compelled to do so given Brand's newfound prominence as an online wellness influencer, with millions of followers on YouTube and other sites."

De realiteit is rafelig. Channel 4's item en Russell reactie na de breek.



Update: The Guardian maakt het allemaal nog lelijker met de kop: "Will accusations dent Russell Brand’s popularity with conspiracy theory fans?"

Alle usuals met het tribale reflex:

Het Channel 4 item

Uit het Times-draadje: het 16-jarige meisje

De reactie van Russell Brand:

Extreem grappige locatie voor een van de weinige splice edits in hele video idd