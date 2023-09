Vandaag uit het viermiljoenste album van Willie Nelson, de eerste artiest wereldwijd die dat aantal heeft gehaald. Willie Nelson kakt er meer albums uit dan Herman Brusselmans boeken. Is het dan allemaal zo goed? Nee joh natuurlijk niet, peak Willie Nelson was in de jaren 70 vanaf Shotgun Willie zo ongeveer tot Stardust, en sindsdien is het voornamelijk kwantiteit. Mocht je nou wel in het zuiden van Amerika wonen en je hebt een viermiljoen-wisselaar in je Silverado of in je F150, dan loont het natuurlijk wel om ieder jaar een nieuwe Willie Nelson te kopen. Z'n nieuwste heet 'Bluegrass' en Willie is nooit te oud om te leren, want het is z'n eerste plaat met: bluegrass. Meer nieuwe muziek: Corey Taylor, van Slipknot, die het maar weer eens solo probeert. Die eerste was nogal wack. ER IS EEN NIEUWE VAN THE PRETENDERS, die klinkt best lekker, en nog meerrrr na de klik.

Corey Taylor (van Slipknot)

The Pretenders (verdomme dit is wel weer lekker hoor)

Danko Jones (rammen)

Ash (dit nieuwe nummer is saai, maar luister eens The Girl From Mars)

30 Seconds To Mars (Leto-broers)

Explosions in the Sky (War on Drugs-achtig)

Brothers Osborne (outlaw)

Nation of Language (indie)

Worriers (lauwe punk)

Woods (soort indiefolk)

Diddy (vreselijk, maar misschien wel jullie ding)

Barenaked Ladies (dinorock)

Dan + Shay (erg lauwe en erg Amerikaanse countrypo(e)p)

Vic Mensa (hiphop)

Rod Wave (pophop)

The Record Company (rock)

BARONESS (hoekje van GU, uitstekend te pruimen dit)

TesseracT (GU's hoekje)

Thy art is murder (GU's favoriete uitsmijter)