Toegegeven, hij bezit niet de muzikale en tekstuele virtuositeit van iconen als Bob Dylan en René Karst en z'n beste tijden liggen al even achter ons - peak Willie Nelson was mid en eind jaren 70, toen de lucht nog schoon was en de seks nog smerig, en ook z'n nieuwe album First Rose of Spring zal de wereld niet gaan opschudden. Desalniettemin, aandacht en applaus voor Willie Nelson: hier in Nederland hebben we mensen die liever naar de overspelige meuk van Marco Borsato luisteren, maar in Amerika is de man een absolute GOD, een GOD die vandaag zijn ZEVENTIGSTE studioalbum heeft gereleased. Ze-ven-tig albums lang voor verliefde mannen en vrouwen de ultieme begeleiding van dinertafel naar bank - voor de daaropvolgende begeleiding van bank naar bed heb je toch echt iets anders nodig, Tom Waits ofzo, of die van die autogordels. Enfin, de beste man is reeds 87 jaar oud en hij doet samen met Kris Kristofferson een wedstrijdje wie van de vier Highwayman (Cash, Jennings, Nelson, Kristofferson) het laatste naar de countryhemel fladdert - the good people die young. Bedankt voor nummer 70 Willie, lekker gewerkt pik.

Hier encore