Vrijdag, de vaste dag van platenmaatschappijen om nieuwe ladingen muziek los te laten op mensen die wel een verzetje kunnen gebruiken, want anders zit je ook maar thuis op de bank altijd dezelfde troep te luisteren, met vandaag de eerste soloplaat (CMFT) van muzikaal multitalent Corey Taylor (Stone Sour, Slipknot). Als je Corey Taylor bent ligt de wereld aan je voeten en dan doe je gewoon waar je zelf zin in hebt, want je bent Corey Taylor en je bent een soort God en alles is cool, en we wisten ook wel dat Corey doet aan breekbare akoestische shows en dat is stiekem heel erg cool. Maar deze Slipknot meets Senses Fail meets Fall Out Boy meets The Wonder Years: "I stood alone in Trafalgar Square. I looked around I didn't see you there. Before they closed the roads I made it down to Hyde. I just need you now, I need you by my side", we zijn er even helemaal stil van, al is het vanzelfsprekend aan de vakjury om in de comments een oordeel te vellen. Voorts vandaag uit: nieuwe muziek van Mariah Carey en Mel C., die van de Spice Girls, maar dat boeit niemand, en na de klik nog wat deuntjes die wél de moeite waard zijn. Kies uw favoriet & tot volgende week makkers.

Brent Cobb (country)

21 Savage (snoeidikke hiphop, vers van de pers)

Matt Berninger (u hoort: die van The National)

Elvis Perkins (folk)

Gezellig showtje voor bij de vrijmibo