Toch is er ook iets positiefs aan de dagelijkse angst-porno over asielzoekers. De mensen hier naaien elkaar zo op met angstvisioenen, verkeerd gelezen statistieken en de tweets van Geert, dat ze allemaal overwegen om hun geluk te zoeken (oh ironie) in een ander land (oh ironie) waar zij dan dus de gelukszoekers zijn (oh ironie). Met dank aan de EU voor de vrije vestiging en verkeer (oh ironie).

Was Geert de baas geweest dan hadden zij hun rustige oude allochtonenvrije dagen niet kunnen uitzitten in Hongarije, Polen of Portugal, maar zaten zij vast in Holland achter de dichte grenzen te genieten van een warm kopje Nexit.

Dus eigenlijk zou ik zeggen, ga zo door met elkaar bang maken, dat ruimt lekker op en (oh ironie) is er meer plaats voor van die aardige jonge donkere asielzoekers, nog jong en soepel van geest en ledematen, met potentieel, kansen en een nuttige bijdrage aan onze samenleving.