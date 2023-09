Maar soms is geweld tegen de overheid ook een noodzaak. Dat is nou juist de hele basis onder het 2e amendement in de VS.

En ook hier werden na WO2 de verzetshelden terecht geëerd.

Of het in dit specifieke geval terecht is (ehmm, nee) mag een rechter fijn beoordelen. Maar met de uitspraak zoals daar aangehaald is niets mis.

Zodra je de oproep doet om het geweld daadwerkelijk te gebruiken, lig je uiteraard onder het vergrootglas van die overheid. En draag je de gevolgen. Of het nou een terechte oproep was (WO2, bestorming Bastille, enz) of niet (Aaaahh, klimaat!)