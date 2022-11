het is idd een vreemde malloot, en veel van zijn partijgenoten.

Vraag blijft: mag het? Dit lijkt me een juridische vraag.

Als ik hetzelfde thuis zeg als ik onze vertegenwoordigers op TV zie, mag dit dan wel, of ook niet?

Of als ik in een park ga staan en dit van een zeepkist roep , mag het dan wel, of niet?

Of als ik het als hoofde van mijn senior functie op mijn werk roep, mag het dan wel of niet?

Mag Gideon het wel/niet roeptoeteren in dezelfde gevallen?

Als hij het in de tweede kamer had gezegd, had het dan wel gemogen, en daarbuiten weer niet?

Hebben politici minder mogelijkheden met VVMU binnne/buiten de kamer dan bijvoorbeeld ik?

Denk dat het een interessante juridische discussie kan zijn, ondanks dat Gideon natuurlijk beetje malloot aan het worden is. Zo jammer..

En voor all geschokte ministers:

Laat de rechter bepalen of dit wel of niet mag, en pas dan of de wet aan, of wees niet zo geschokt