Zoals ik al eerder tegelde: Ik had twee werkplaatskatten, een witte en een zwarte. Vorige week de zwarte 's avonds in laten slapen.

( de rekening daarvoor is best pittig te noemen, vooral als je het dier niet wilt laten lijden tot de volgende ochtend)

De twee katten lagen, wel eens, bij elkaar in een oud papier doos, of stonden bij elkaar wel eens samen bij de voerbak. Vaak genoeg ook zag ik 's ochtends plukken haar liggen, omdat ze wel eens mot met elkaar hadden.

Katten heten solitair te wezen, en zich dus weinig aantrekken van de aanwezigheid van een andere kat,

Nu die zwarte weg is, is die witte bijzonder aanwezig. Mauwen, hele dag aandacht vragen, op schoot willen liggen, en ik kan dat niet de hele dag doen vanwege mijn werk.

Die witte heeft gezien dat die zwarte er beroerd uit zag.

Ik hoop alleen maar dat het een beetje slijt. Ik ga echt geen jonge kat erbij halen voor het gezelschap.