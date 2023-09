De Volkskrant vraagt: 'Is 80 te oud om de Verenigde Staten van Amerika te leiden?' En dan volgt er een heel verhaal met 1 woord over Joe Biden ('gehaper') en een heel verhaal over Trump: "Trump en Biden schelen slechts drie jaar. Toch vindt 77 procent van de Amerikanen in de eerdergenoemde AP-NORC-poll Biden te oud en vindt maar 51 procent Trump ongeschikt vanwege zijn leeftijd. Een verklaring van de enquêteurs is dat zo veel andere dingen Trump ongeschikt maken, dat zijn leeftijd een nevenkwestie is. Maar het kan óók te maken hebben met de manier waarop Trump zich voordoet, namelijk volkomen vitaal. Er zijn oud-werknemers van Trump die zeggen die hij in de jaren negentig nog iets behoedzaams had en die speculeren over van alles waarmee Trump zich tegenwoordig laat injecteren – helaas, met zijn medische dossier is evenveel gerommeld als met zijn belastingaangifte.Die volkomen gezondheid is alweer een overeenkomst tussen Trump en dictators."

GeenStijl: O wacht even, het ligt hier aan Trump. NEE, 80 is zeker niet te oud om de Verenigde Staten van Amerika te leiden, maar waar het wél mee te maken heeft is dat Joe Biden niet alleen 'hapert', maar ook een stamelende, stotterende, seniele en vergeetachtige gek is, die namen vergeet, vergeet dat mensen dood zijn, woorden verhaspelt, krankzinnige dingen roept, niet eens meer weet welk jaar het is, random uitschakelt, van z'n fiets flikkert, van de vliegtuigtrap lazert, dingen verzint, vergeet dat hij drie tellen eerder al een hand aan een persoon heeft gegeven, namen van z'n belangrijkste politici vergeet, enzovoorts enzovoorts: deze lijst is veel langer. Joe Biden is een wandelende goudvis, een gekke opa die lekker tegen zichzelf in bescherming genomen moet worden, precies zo die maffe Mitch McConnell die de laatste tijd in Wandelend Lijk Modus schiet door z'n hersenen te bevriezen. Kortom, als je 80 bent en gewoon in staat bent logisch na te denken zonder ieder halfuur je opaluier vol te schijten, nee hoor, dan is 80 niet te oud om de Verenigde Staten van Amerika te leiden.