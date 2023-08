Senator Dianne Feinstein, the 90-year-old lawmaker from California, has given power of attorney to her daughter www.cbsnews.com/news/dianne-feinstein... Die dame wordt in een rolstoel rondgereden, er moest uitgelegd worden hoe ze een stemknopje in moest duwen.

Biden & Trump willen beide nog een jaar campagne voeren, om daarna nog vier jaar president te zijn. Ze lopen in de tachtig en leven beide in hun eigen werkelijkheid, die niet de onze is.

HIllary kreeg in haar campagne ook regelmetig dit soort toevallen, die was ook al lang geen 100%.

Je ziet in de politiek steeds vaker poltici wiens naamsbekendheid en verleden centraal staat, maar gewoon totaal geen tijd, energie en gezondheid hebben voor een volwaardige toekomst.

Ze maken van het Witte Huis en het Capitool tehuizen, als het al geen mortuarium wordt voor opgezette lijken. Het Britse Lagerhuis heeft tenminste nog een wet dat je niet in Westminster mag overlijden.