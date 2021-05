:

Probleem is dat het allemaal een beetje gecompliceerder is. In NL heb je ook A-locaties waar een huis of winkel duurder is dan 30 kilometer verderop. Dat is in de VS niet anders, daarnaast heb je ook nog hele grote verschillen tussen alle staten en steden.

In een gezonde economie (dus nauwelijks overheidsingrijpen) zijn loon en leefkosten in een regio redelijk op elkaar afgestemd. Mensen kopen/huren geen huis dat ze niet kunnen betalen, dus verkopers/verhuurders passen hun prijzen aan aan de gemiddelde inkomens. Het is meestal door overheidsingrijpen dat dingen uit balans raken. Zo leidden huursubsidie en hypotheekrenteaftrek hier 30 jaar terug al tot relatief dure huizenprijzen, vergeleken met België en Duitsland. Hoe minder overheidsingrijpen hoe beter.

In zijn algemeenheid zie je dat hogere lonen leiden tot hogere prijzen, en dus tot inflatie. En daar worden de mensen met de laagste inkomens het hardst door worden getroffen, dus weg is je winst.

Dan is belastingverlaging een betere optie, omdat de werknemer dan niet alleen meer geld overhoudt; maar ook prijzen van producten ziet dalen. Dat leidt tot meer consumptie en dus tot economische groei.

Maar ja; een overheid die 6.000 miljard (!) uit wil geven aan van alles en nog wat. Die zegt liever tegen een ander; "verhoog jij de lonen eens".

Da's makkelijker, en levert ook extra geldt op; extra loon = extra loonbelasting.