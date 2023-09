De 84 miljoen is niet kwijt, er hebben er een paar een Sywert gedaan, ze wisten van te voren al heel goed dat de jeugd te lui en laks is om die petflesjes in te leveren.

In het is eerste jaar bleef er al een 27 miljoen over in de pot en toen konden we al op het journaal de directeur watertandend zien vertellen dat het allemaal nog grootschaliger, en tegelijkertijd wel beter moest want er waren toen ook te weinig inleverpunten.

Het is natuurlijk van de zotte dat je in het eerste jaar wel al statiegeld moest betalen maar het terugkrijgen kon niet want de verkooppunten zijn het niet verplicht om het in te nemen.

En koop ik vanwege de prijzen uit principe nooit iets anders dan brandstof bij een benzinepomp, dus van de benzinepompen weet ik het niet.

Maar op de stations is het nog steeds niet mogelijk om laagdrempelig het flesje of blikje weer in te leveren.

Er moet als eerste een machine staan, en bij zo’n machine kan je alleen via een app het statiegeld weer terug gestort krijgen op de bankrekening of weggegeven aan het goede doel, en daar begin ik ook niet aan.

Ik wil het flesje/blikje in kunnen leveren bij de verkoper waar ik het vandaan heb, of op zijn minst een bonnetje uit de automaat krijgen wat ik bij de volgende aanschaf van een flesje/blikje kan inleveren om het statiegeld mee te betalen.