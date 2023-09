Breacher up

Ja, twee weken oud en gemist wegens liefde voor parlementaire verslaggeving, maar toch nog even. De franchise heeft nu eenmaal een plaatsje in ons hart en hun fenomenale rendering van centrum narcostad Amsterdam maakt het er niet minder op. Bovenstaand dus de eerste negen minuten van een single player campagne-missie uit de aanstaande Modern Warfare III. Doet qua opzet sterk denken aan die memorabele missie The Gulag uit (de eerste, 2009) Modern Warfare II.

Hier een aantal overpeinzingen van de GeenStijl Vakgroep Militaire Choreografie. Wat de onderstaande missie Clean House uit Modern Warfare 1 in 2019 zo'n tijdloos meesterwerk maakte is dat zo'n bescheiden, binnenshuis speelveld relatief zo weinig variabelen telt dat het tactische realisme gemaximaliseerd kan worden zonder dat het cinematische waarde verliest.

Dat voordeel heeft de bovenstaande nieuwe missie natuurlijk nadrukkelijk niet, en dat merk je. Op 3:20 bijvoorbeeld wordt de landingszone voor parachutisten gemarkeerd en exact 5 seconden later landt de eenheid al; ja dat kan dus niet. En tuurlijk, je speelt het niet voor het realisme, maar het zou wel sieren. Dan nog iets bepaald ergerlijks: deze beelden zijn vrijgegeven door Call of Duty zelf, dus waarom vuurt de speler dan al vanaf het eerste schot volautomatisch terwijl z'n NPC-collega's gewoon keurig semi-automatisch vuren. Dat is gewoon lomp. Maar ons wordt nooit wat gevraagd.

Deze missie was een regelrecht meesterwerk: Clean House (2019)