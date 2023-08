Erg net niet, wel. En op de schaal der dingen doet het er natuurlijk allemaal niet toe, maar dat geldt voor elk topic dus hou je bek ff want de lat ligt bij een Modern Warfare reboot-lat gewoon extreem hoog. 1) Omdat fenomenale (stem)acteur Barry Sloan met zijn Captain Price misschien wel het beste shooter personage ooit neerzette. En 2) omdat de oorspronkelijke Vladimir Makarov een van de meest serpentijn-achtige game villains ooit is, en dan vooral door zijn tijdloze quote "Remember, no Russian" in die evenzo tijdloze missie genaamd "No Russian".

E N F I N, het team natuurlijk enorm balen dat precies toen ze de vorige Modern Warfare 2 dat zich afspeelt in een Sicario-achtig scenario te Mexico op de markt zetten, Rusland voor het eerst in decennia daadwerkelijk de boeman werd die het in al hun voorgaande games altijd al was. Dus voor Modern Warfare 3 is het weer een pivot to Russia, maar dan moet je dat natuurlijk wel echt feilloos doen. De beelden die u bovenstaand tussen de live-action door ziet zijn uit de gameplay zelf. Meer ter overweging, na de breek.

Makarov, bekend van de iconische line: "Remember, no Russian"

vliegtuigkaping in een eerdere teaser

