Toch maar even een toelichting. Het afgeschafte referendum is het raadgevende. Waar de regering eigenlijk niets mee hoeft te doen, juridisch is er niks afdwingbaar. Het corrigerend bindende referendum is een veel krachtiger middel. Waarom geen internationale verdragen? Omdat de EU het veto-systeem kent. Als in 1 van de landen een referendum zou bepalen tegen te zijn, treedt dat veto in werking. Dat maakt het onwerkbaar en is bovendien op Europees niveau dus ook niet democratisch omdat een in principe zeer kleine minderheid dan het Europese standpunt bepaalt. Daar weet GeenPeil alles van.

Wil je dat probleem omzeilen, dan moet je in de EU ofwel dat veto-systeem afschaffen, waar beslist over gepraat wordt momenteel, of je moet EU-breed een referendum invoeren, its waar VOLT voor is en wat burgers in de EU een veel grotere controle geeft.