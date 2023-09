Het leven van asielchef Eric van der Burg is toch niet helemaal één groot tranendal al is het vaak wel van Ericje lacht, Ericje huilt. De Raad van State die de VVD-asielstaatssecretaris dikwijls verdrietig maakt, oordeelt vandaag in zijn voordeel. De stas mag namelijk weer Syrische asielzoekers die eerder in Denemarken asiel hadden aangevraagd terugsturen naar Legoland. Vorig jaar oordeelde het Hoge College van Staat dat dat niet mocht omdat de Denen in 2019 Damascus veilig hadden verklaard en dat vond de Raad geen goed idee (maar er is geen aanzuigende werking, heus niet). Intussen is Kopenhagen van gedachten veranderd en daarom mogen Syrische vreemdelingen vanaf vandaag weer worden teruggeduwd naar Denemarken. Of zoals de RvS schrijft: "Dat oordeel is gebaseerd op inlichtingen die de staatssecretaris bij de Deense autoriteiten heeft ingewonnen. Daaruit maakt de Afdeling bestuursrechtspraak op dat de Deense autoriteiten, net als andere EU‑lidstaten, geen betrekkingen willen hebben met het Syrische regime en dat er geen gedwongen uitzettingen plaatsvinden naar Syrië." Waarvan akte. Meer terugduwnieuws na de breek.

Wellicht weet u nog dat de Europese grenswacht Frontex onder EU-vuur kwam te liggen omdat ze hun werk doen: het wegsturen van migranten voordat ze de grenzen van de Europese Unie bereiken. Een Syrisch gezin dat Griekenland wist te bereiken maar terug moest naar Turkije maakte bezwaar en ook die kwestie kwam terecht bij een hoogste rechter. Het Europees Hof van Justitie deed vandaag eveneens uitspraak en ook hier blijdschap: Frontex hoeft geen schadevergoeding te betalen voor deze pushback.