B_L, The Ballsbridge Hotel Dublin, Zelf even opzoeken op trefwoord: asylum seekers. ‘The Ballsbridge Hotel in Dublin gets € 100 per day from the Irish government for each asylum seeker living there’ Bron: The Irish Times. Vanzelfspreken is het in een vijf sterren hotel beter toeven dan in een Deens kampement, zoiets zuigt natuurlijk aan als ’n baggerpomp.

Naschrift: mijn anekdotes zijn altijd originele getuigenissen, liegen heb ik een hekel aan. The Irish Government ontvangt forse bijdrages van de EU, vandaar dat ze ook zo blij zijn met de EU, totdat ze er achter komen hoe de omvolkingsvork werkelijk in de steel zit, leer mij de Ieren kennen. Tot slot: GS en behoorlijk wat tegelaars hebben simpelweg gelijk: het is een gecontroleerde bende. Wij voeren discussie ergens halverwege de ladder.