Ik fiets zelf ook meerdere keren in de week, soms op mijn stadsfiets vanuit mijn woonadres buiten Rotterdam naar mijn werk in het centrum van Rotterdam. Tijdens die ritjes (zo'n 17km enkele reis) vallen mij de volgende zaken op:

1- Veel jeugd maar ook volwassenen met oortjes in, ze horen geen fuck van het verkeer direct om hun heen.

2- Richting aangeven (arm uitsteken) bij een kruising of rotonde doet bijna niemand meer.

3- Velen al rijdend met die pleuris telefoons in de hand.

4- Snelheid ligt tegenwoordig een stuk hoger door de elektrische fietsen.

5- In het donker 1/3e zonder verlichting.

6- Rode stoplichten gelden niet voor hun.

Ik vind het niet vreemd dat er veel meer ongelukken gebeuren.

Veel van de fietsen hebben totaal geen oog meer het verkeer rondom hun heen omdat ze volledig in hun eigen wereld zitten door die kut muziek, noise canceling en mobieltjes.

Dan heb je nog die debiele fietskoeriers op hun fatbikes, die hebben helemaal schijt aan alles en zijn de Mohammedanen van de fietspaden.

Naar mening zouden de verzekeraars veel harder moeten zijn bij ongevallen. U bent aangereden met oortjes in? De tyfus, wij betalen niet. U bent aangereden zonder richting aan te geven? De tyfus, wij betalen niet.

U bent aangereden met een mobiel in uw hand? De tyfus, wij betalen niet.

Mensen moeten weer zelf hun verantwoordelijkheden in het verkeer geleerd worden.