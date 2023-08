Lees de tekst Het nieuwe Nederlands: het vak dat je leert spreken en denken over het klimaat van Jan Willem van der Weij en vier andere lerarenopleiders Nederlands in Trouw. Beantwoord daarna de volgende vragen.

1. Is deze tekst...

A) Een betoog

B) Een beschouwing

C) Van de pot gerukt

2. De schrijvers beginnen hun artikel met de zin 'Na een vakantie die niet zo onbezorgd is verlopen als je zou wensen, beginnen de scholen weer.' Wat is er in de vakantie gebeurd?

A) Er is een familielid van een van de schrijvers overleden

B) Een van de schrijvers is (seksueel) misbruikt

C) Het transferbeleid van Ajax

D) De schrijvers hebben in de krant iets gelezen over extreem weer

3. De schrijvers stellen: 'Leerlingen hebben meer te leren over de klimaatcrisis dan alleen de fysische en economische kanten ervan. Kennis over oorzaken en gevolgen van klimaatverandering moet hand in hand gaan met kennis over informatieverwerving en desinformatie rond het thema klimaat.' Is dat een...

A) Chiasme

B) Non sequitur

C) Hou eens op met die rare buitenlandse termen dit is Nederlands, en bij Nederlands leren we iets over klimaatverandering

4. 'Bij Nederlands leer je informatie uit teksten te halen, feiten van opinies te onderscheiden en argumentatie op waarde te schatten.' Wat is de waarde van de opinie van deze schrijvers?

A) Nul

B) Generlei

5. Lees ook de tekst 'Kwart 15-jarigen kan bijsluiter of brief van school niet goed lezen'. Wat betekent dit voor het klimaat?

A) Wordt kouder

B) Wordt warmer

C) Blijft gelijk

D) Huh is dit nou Nederlands of Natuurkunde of de Wetenschapsquiz van de VPRO?

6. Vat in maximaal 100 woorden de hoofdgedachte van het artikel samen en geef daarna in maximaal 50 woorden aan of je het daarmee eens bent of niet. Betrek hierbij ook het feit dat honderden toekomstige leraren Nederlands dag in dag uit beoordeeld moeten worden door mensen zoals Jan Willem van der Weij en vier andere lerarenopleiders.

Cultuur onder Vuur!