Het is precies niet voortgekomen uit een vrije markt. Huizen zijn 5 keer zo duur ja.. Wat je ook kan zeggen is dat je geld gewoon 5 keer zo weinig waard is ten opzichte van woningen. Vooral tussen 2010 en 2020 was het onmogelijk te sparen voor een woning omdat er gewoon gigantische asset inflatie was. Waarom? Omdat er gigantische hoeveelheden geld van centrale banken de huizenmarkt op gepompt werd. Dat is vooral het probleem: sommigen (zoals vastgoedboeren) waren instaat om alles tegen lage rentes bij elkaar te lenen omdat centrale banken die rentes kunstmatig drukten. Anderen draaien links of rechtsom voor deze gesubsidieerde leningen op.

Dit speelt in mindere mate al sinds de jaren 70.

wtfhappenedin1971.com/ maakt in een aantal grafiekjes de neoliberale diefstal inzichtelijk.

Het mag ook duidelijk zijn dat wanneer een huizenmarkt de grootste schulden-bubbel aller tijden is, de schaarste van die huizen een bittere noodzaak is. Als er opeens genoeg huizen zijn dan verdampen er miljarden aan kapitaal, dat zie je nu in China. In Nederland houden we mensen liever dakloos of in uitbuitingsituaties.