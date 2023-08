70m zeespiegelstijging .. effe ruw uit het bolle hoofd.

2,5x meer wateropp. dan landopp. (72%/28%)

Betreft hier alleen smeltend landijs, want drijvend ijs doet niets aan stijging, want ijsberg steekt 10% boven water. Volumeverschil zoet/zout water gooien we even in de negeer-emmer, samen met een eventuele volume vergroting van de aarde zelf.

Uitzetting zeewater agv tenperatuur stijging is natuurlijk wel een ding ...

Anyway, voor 70m waterstijging heb je dus 77m ijs nodig, maar dan wel keer 2,5 (want veel meer water dan land) = iets minder dan 200m dik landijs. Gemiddeld, over het hele landoppervlak.

Das best een boel .. op de Kilimanjaro na ligt er bv niet veel ijs in Africa.

Volgens het KNMI is voor een global stijging van 1mm zo'n 360.000 miljard kg ijs nodig. 1000kg water = 1000L = 1m3 water = 1.1m3 ijs.

Voor 1mm heb je dus 396 milard m3 aan ijs nodig dat smelt.

1mm : 396.000.000.000

1m : 396.000.000.000.000

70m : 27.720.000.000.000.000

27,7 biljard m3 aan ijs ... da's 27.720.000 km3 dat nu op het land ligt.

Volgens NSIDC ligt er zo'n 33.000.000 km3 ijs op t land (90% antarctica, 9% Groenland).

Dus overall bezien zou 70m dan best kunnen.

Als de getallen vh KNMI iig kloppen.