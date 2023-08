Ik was een van de weinige volidioten die afgelopen dinsdag een uur naar de lancering van Frenske’s verkiezingscampagne in de Caballero Fabriek in Den Haag heeft gekeken. Dit doe ik allemaal voor jullie, jongelui. Beloofd is beloofd! Net als heel weldenkend en fatsoenlijk Nederland had ik mij voorafgaand aan deze happening vreselijk druk gemaakt over de hebzucht van onze premierskandidaat, één van de zeven hoofdzonden. Nummer 2 van de zeven is Avaritia. Avaritia is Latijn voor hebzucht en gierigheid. Ik denk dat Frenske het verhaal over zijn wachtgeld kan spinnen en downplayen tot hij een ons weegt (pun not intended), maar het is natuurlijk een verschrikkelijke start van zijn campagne. Onze Limburgse socialist staat nu bekend als een graaier.

Over Frenske’s zeven hoofdzonden schreef ik gisteren in mijn vrijdagpreek voor HP/De Tijd, maar aangezien niemand van de reaguurders mij daar volgt, zal ik het nog even uitleggen. De lijst van zeven hoofdzonden werd in de 6de eeuw opgesteld door paus Gregorius en is letterlijk en figuurlijk op het lijf van Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans geschreven.

Laten we ze even doornemen:

De eerste hoofdzonde van Frenske is Superbia: hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid - trots.

Superbia wordt beschouwd als de ergste van de zeven zonden en eveneens de eerste: alle andere zonden komen uit superbia voort. Met superbia wordt ‘het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn’ bedoeld, of een liefde voor zichzelf. Het bekendste verhaal over ijdelheid is het verhaal van Lucifer. De ijdelheid veroorzaakte zijn vertrek uit de hemel en zijn transformatie in Satan. Ook narcisme vloeit uit deze zonde voort.

Dan volgt Invidia: nijd, jaloezie, afgunst. Frenske ten voeten uit. Kijk maar naar zijn wraakactie tegen Job Cohen. Timmermans is de eeuwige tweede, die likt naar boven en schopt naar onder. Boris van der Ham zei het al.

Luxuria staat voor onkuisheid, lust en wellust. Beschouwd als een ongewenst derivaat voortkomend uit de voortplantingsdrift.

Mmmm, daar kan ik even niks mee. Ik krijg geen beeld.

Gula is echt op het lijf geschreven van onze Limburgse vriend. Gula betekent onmatigheid, gulzigheid en vraatzucht.

Ira is Latijn voor woede, toorn, wraak en gramschap. Frans de driftkikker die ontploft als hij wordt tegengesproken. Zie Jeroen Pauw en het mondkapje.

Acedia staat voor gemakzucht, traagheid, luiheid en vadsigheid. Zie zijn werkweigering van een half jaar omdat hij niet kreeg wat hij wilde van de PvdA.

3 minuut 53. Een huppelkut met een afgrijselijke stem en een bizarre outfit - Willy Dobbe maar dan niet geil - is de moderator van de show. Ze knalt haar eerste oneliner er uit: Jesse breekt hier zowaar het podium af.

Het publiek is zo mogelijk nog erger dan de moderatrice: klimaatactivisten met puisten, millennials, twee verloren gestaalde kaders van de PvdA en welgeteld één neger. Dit is andere koek dan de meet-ups van Jesse Klaver. Een zaal vol bakvissen en een dweilploeg die onafgebroken moest moppen onder hun stoeltjes.

4 minuut 38. The Boss komt binnen. Harde nonddescripte ouwelullenrock, de zaal reageert enthousiast. Frenske draagt een nieuw jasje, met spikkeltjes. Sterrenstof! Hij heeft het dichtgeknoopt, en als dat ene knoopje losschiet, bestaat het gevaar dat een millennial zijn/haar/hun oog kwijtraakt. Verder de eeuwige slobberbroek, waarin ik een kamelenteen ontwaar (het zal toch niet!) en de afgetrapte bordeelsluipers zonder veters. Dikke mensen haten veters en wc-papier.

“Jongens, dank je wel, maar als jullie nog even zo doorgaan, dan krijgt dat enorme ego van mij een stratosferische omvang. Dat moeten we vooral niet doen.”

Die oneliner kan onmogelijk van Frenske zelf zijn - want zelfspot - en is dus bedacht door zijn spindoctoren.

Frenske ziet er wat verloren uit, in dat Wim T. Schippers-achtige decor. Waldolala. Daar komen de eerste clichés: vertrouwen terugkrijgen, in de politiek, in elkaar, in onszelf, de boel weer op de rails krijgen. In staat zijn om grote dingen te doen.

6 minuut 33. Terugkijken op de menselijke geschiedenis, opnieuw een industriële revolutie. En dan de quote die werd opgepikt door veel media: “door ons eigen handelen brengen we onze soort in gevaar.”

Op welke soort doelt Frenske? De Homo Sapiens Burocratis Bruxellis? Speak for yourself, bro.

7 minuut 12: “Herverdeling op basis van solidariteit waarin iedereen kan geloven.”

Beetje ongeloofwaardig na de rellette rond je wachtgeld, Frenske.

“Waar niemand door het ijs hoef te zakken”

Ik zeg niks.

Frenske gooit het ineens over een andere boeg: de non-binaire genderkul. “Het maakt niet uit welk geslacht de ouders hebben. Dat moeten we verdedigen want dat wordt weer aangevallen.“

Ok, dan: in één zin een Godwin maken en verwijzen naar Viktor Orbán en de Polen.

8 minuut 37: “Nederland moet zijn swag weer terugkrijgen. Eerder zei ik tegen jongeren: Nederland moet zijn mojo weer terugkrijgen. Maar mojo is kennelijk meer iets van mijn generatie.”

Frenske heeft nog nooit in zijn hele leven de term mojo gebruikt. Dat weet ik zeker.

9 minuut: Frenske schept op over het homohuwelijk en het recht op euthanasie, allemaal door de PvdA, maar vooral door Frenske tot stand gekomen. “ Zo’n Nederland wil ik weer zien”.

Hij zegt nog net niet: gidsland.

9 minuut 32: Hij switcht in één zin van identiteit naar klimaatrechtvaardigheid. De spanning stijgt in het zaaltje.

10 minuut. Slap maar iets te lang applaus. Frenske roept nu, met een snik in de stem: "Jongens, dit is niet goed voor mij, dit weten jullie toch….”

Frenske heeft dus een borrel op.

Willy Dobbe kondigt de vragen aan uit het publiek. Ze leest ze voor vanaf een papiertje

Vraag 1: waarom wil je lijsttrekker worden, waarom nu?

Frenske: “Al heel veel jaren hoopte ik op een verenigd links, ik heb me daar altijd voor ingezet.”

Dat is dus een pertinente leugen, denk maar aan de dolksteek in rug van Job Cohen, die naar Frenske’s smaak te veel naar de SP heulde.

14.26. “Macht is geen vies woord maar een instrument”

16.00 “Laat deze campagne nou eens een nette campagne zijn. Zonder polariseren”.

Die onthouden we, Frenske.

17.00 Willy Dobbe: “Zijn er vragen uit de zaal?” Zeker twee minuten gebeurt er niets. Doodse stilte. Spindoctor denkt aan Kaag en de fakkels krabbelt snel een vraag op een papiertje en geeft dat aan een puistenkop.

Puistenkop Gijs: “Frans, je hebt zelf een gezin, hoe heb jij deze keuze voor het lijsttrekkerschap gemaakt, in een tijd van vieze politiek.”

Frans: “Omdat we het betere ik in onszelf moeten ontdekken. Samen moeten we afspreken: laat dat gezin nou met rust. Ik heb een bijna grenzeloos vertrouwen in de Nederlandse samenleving.”

18.23. Schuld van sociale media. Frenske geeft geen concreet antwoord op de vraag van de puistenkop.

19.00 Welke dossiers moeten de prioriteit krijgen? Frenske uit kritiek op Rutte: veel te veel geld uitgegeven. Verder: Dossier Structuur overheid, dossier Vertrouwen in Overheid, dossier Volkshuisvesting, Dossier Gratis Kinderopvang, dossier Ouderenzorg. Grote hervormingen!

21.24 “Als we die klimaatuitdaging echt aangaan, moeten we zorgen dat er niemand door het ijs zakt. Daarom: klimaatrechtvaardigheid!”

Applaus.

Derde keer gebruik metafoor “ door het ijs zakken”.

23.30 Frenske gebruikt voor de vierde keer “niemand door het ijs laten zakken”.

24 Energietransitie moet versneld worden.

25. ” Laat je geen apocalyptische verhalen over het klimaat aanpraten”

Look who’s talking. Frenske, 19 minuten eerder: “Onze soort is in gevaar…!

26. Willy Dobbe: “Frans, wil jij niet iemand aanwijzen in de zaal, iemand die een vraag wil stellen?” Frenske, the player: “Waar ik voor wil zorgen is dat er niet alleen maar mannen aan het woord komen…”

Merel uit Limburg: “U heeft een paar keer gezegd dat u mensen niet door het ijs wil laten zakken. Gaat u dan zelf het ijs op om ze te redden? (grapje).

Merel: “ helpt u mensen buiten Nederland die door klimaatverandering door het ijs zakken?” (subsahara?)

27.19. Frenske zegt opnieuw: : "Mensen niet door het ijs laten zakken, mensen in die landen helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering.”

28.33 “We komen veel mensen te kort hier, in bepaalde industrieën. Die landen (waar de asielzoekers vandaan komen) moeten we helpen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Maar Rusland en China stoken in die landen. Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking!”

34.28 Ik ben dol op U2.

OK, boomer

34. 15 “We zijn in 2014 in het hart getroffen. 298 mensen lieten het leven omdat de Russen een passagiersvliegtuig uit de lucht schoten. Vanaf dat moment is Nederland zijn naïviteit over de intenties van Poetin kwijtgeraakt. Ik gold altijd als een van de hardliners op dit punt want ik heb hem nooit vertrouwd.”

Frenske liegt dat ie scheel ziet. Bas Paternotte wees mij op een stuk van notabene Tom-Jan Meeus in het NRC en dat is vernietigend over Frenske en zijn beleid t.a.v. Poetin.

Meus: De afwachtende internationale respons op de invasie van de Krim brengt ongemakkelijke feiten in beeld. Frankrijk heeft eerder twee marineschepen, type Mistral, aan het Russische defensieministerie verkocht, en zegt dat ze gewoon aan Moskou worden geleverd. Nieuwsuur legt het Timmermans 10 maart 2014 voor. „Ik vind dat dit vooralsnog kan”, zegt hij. „Zolang er geen sancties zijn, gaat ook de handel tussen Nederland en Rusland gewoon door.” En Nederland wil dit zo houden. Op 4 maart 2014 is er goed nieuws: na jaren kwakkelen herstelt de economie zich. Financiën vindt extra bezuinigingen onnodig. Opluchting in Den Haag, al lijkt het herstel broos. BZ-ambtenaren wijzen erop in hun interne adviezen. 19 maart: „Economische sancties kunnen de prille economische groei (0,75% dit jaar) negatief beïnvloeden.” 20 maart: „De EU dient in dialoog [met Rusland] te blijven om energiesamenwerking te behouden.”

Vanaf 35. Rusland, de totale obsessie van Frenske. Er zijn in Moskou dingen gebeurt die niemand nog weet. Hij moet daar vernederd zijn. In de Caballero Fabriek gaat hij los op Poetin, omvolkingstheorieën, het sponsoren van extreem-rechtse bewegingen in Europese samenlevingen te verzwakken.

Het zal allemaal wel Frenske, maar de zaal viel in slaap. Opa vertelt. Frenske krijgt een hele nare verbeten gelaatsuitdrukking. Blabla over Oekraïne, solidariteit. Poetin mag deze oorlog niet winnen.

39.15 Willy Dobbe: “Wat betekent Verenigd Links voor jou?” Frenske: "Het idee heb ik gejat van Jesse”. Frenske lacht om eigen grapje. Nodigt andere linkse partijen uit. Proefballonnetje ontploft, want de SP en de Partij voor de Dieren voelen er niets voor om samen met GroenLinks en PvdA op te trekken als één blok in de verkiezingen.

40.03. Geeft "kudos" aan PvdD. “Ik vind Esther Ouwehand geweldig. Met humor”.

Dan kusjes voor Omtzigt, en hij wijst in één snik meteen de PVV en FvD af.

Nou, dat is wel de kus des doods: Frenske die iemand beticht van humor. Hij verklaart de liefde aan de SP. Kennelijk de dolksteek in de rug van Job Cohen vergeten.

43.20 Spindoctoren hebben een leuke vraag bedacht voor Willy Dobbe: “Frans, waar komt jouw liefde voor de sport toch vandaan..?”. En dan volgt die hele aftandse reutel met een baard. Wielrennen, Heerlen, Roda JC, zijn opa, de mijnen.

Zaal valt in slaap

44.11 “Iedereen op de tribune bij Roda stak een grote bolknak op”.

Willy Dobbe: “Wat is dat, een bolknak…?!”

En dan weet ik het zeker: Frenske heeft zitten borrelen want hij brult (44.18): “Ik word oud, mensen, da’s wel heel duidelijk!”

45:29 Willy Dobbe: “Hoe lang ben je al lid van de PvdA?” Frenske moet heel diep nadenken. In zijn cv staat heel duidelijk dat hij van 1985 lid was van D66, en sinds 1990 van de PvdA.

Daarna zegt hij dat hij moeite met de PvdA had vanwege de kruisraketten en de “wijze waarop mijn grote leermeester Max van der Stoel werd verketterd in dat debat.”

Krokodillenvocht in zijn oogjes.

47.00 Frenske wankelt en zegt: “Dalijk donder ik nog van het podium af.”

Iemand in het publiek: “Dan vang ik je wel op!”

Frenske: “Weet waar je aan begint!”

Tweede grapje van de avond, opnieuw over zijn gewicht. Goed gewerkt, spindoctoren! Frenske de underdog met zelfspot.

47.45. Willy Dobbe: ”Zijn er dingen die de mensen hier over jou moeten weten?”

Tromgeroffel…

Frenske: “Ik ben een hele grote fan van Bruce Springsteen! Ik heb 25 concerten van hem mogen bezoeken. Hij is voor mij een hele grote inspiratiebron.”

Ik vind dit trouwens een van mijn beste grappen over muziekkenner Frans Timmermans:

49.20. Willy Dobbe vraagt aan het zaaltje of er nog iemand een laatste vraag heeft. Frenske: “Misschien heeft iemand een vraag over mijn baard?”

Bedankt, spindoctoren! Volgende keer naast grapjes over morbide obesitas en de baard misschien ook iets over de zeven hoofdzonden van Frenske. Dan gaan we echt lachen.

49.38. Enge hipster vraagt of Frenske zelf aan sport doet.

Frenske: “Het is me niet aan te zien, maar ik heb in het verleden veel op een fiets gezeten. Ik wilde graag een goeie voetballer worden.”

Aan het einde van de happening zegt Frenske dat hij niet kan wachten tot hij bij mensen in het land aan de keukentafel zit, tijdens de campagne.

Vrienden, ik heb veel tijd verknoeid in mijn leven, maar dit uurtje Timmermans was wel de grootste verspilling. Wat een slap geouwehoer, in een waardeloze ambiance, zonder enige chemie met het schaapachtige publiek. Een kinderbegrafenis in Volendam is gezelliger.

Ik kijk uit naar de eerste debatten met Frenske, naar politici die hem voor het eerst in hele lange tijd het vuur aan de schenen leggen.

Van zijn buttplug Thijs Broer van Vrij Nederland heeft hij ieder geval niets te vrezen.