Tja, Hugo de Jonge ten voeten uit, zou ik zeggen. Neem het hem niet kwalijk, vergeef het hem want hij weet niet wat hij doet.

"Lucille Werner, daar is iets mee", zo gaat het alarmbelletje in zijn hoofd, "o ja, Lucille, gehandicapt, speciaal, oppassen", vertelt een stemmetje, "normaal, gehandicapt, emancipatie, volwaardig lid van de samenleving, CDA, naastenliefde" somt dat stemmetje op, en Hugo moet nu snel schakelen, een gemeenplaats construeren en die lekker losjes brengen, dat alles binnen een fractie van een seconde. En juist dan komt er een auto nogal dichtbij langsgereden en moeten ze een stapje opzij doen. Dat vereist het verleggen van de aandacht, ook bij Hugo die net bezig was met het bouwen van zijn one-liner die al bijna weggewaaid is, en Hugo is Hugo, dus die wil het uiterste uit de situatie halen en met een gevatte kwinkslag komen die prachtig past op de actuele situatie. "Werden we toch bijna overreden" komt in hem op, maar dat is te plat, niet gevat genoeg, niet Hugo, nee, daar is die onbedwingbare neiging om popie-jopie te doen en een leuk brugje te maken naar waar het gesprek over ging. En dan treedt de kortsluiting op. "Auto, overrijden, ongeluk, lichamelijke beperking, handicap. Lucille". En voordat-ie doorheeft dat er eventjes een kortsluiting optrad zijn de woorden er al uit.

Want dat is de handicap van Hugo, hij wil te snel 'shinen', struikelt dan over de veters van zijn modelschoentjes en gaat op zijn bek.