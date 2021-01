Het was zo ongeveer dé kantlijnste politieke soap van 2020: Lucille Werner, de koningin van de blauwe ballen, op plek 10 van het CDA. Volgens de gezaghebbende waarheidsgazette Weekend kwam Lucille één keertje bij Hugo de Jonge kijken naar diens witte piano en dat was genoeg voor een stap naar de top van de lijst: "De normale selectieprocedure heeft ze overgeslagen. Ze is enkel bij hem thuis geweest voor een 'sollicitatiegesprek'." Nou, wat ons betreft kan Lucille Werner lekker naar de maan lopen, want wie is er weer het slachtoffer? Rick Brink. Een absolute winnaar die alles uit het leven probeert te halen, met inmiddels een mooie staat van dienst in de politiek, de enige minister van Gehandicaptenzaken voor wie wij naar het front zouden rennen én hij was ook nog eens 100.000 bier aan het klappen op de Zwarte Cross. Afgedankt en bij het vuil gezet, door het CDA. Zijn concurrent Lucille Werner is weliswaar een dier. Maar geen politiek dier. "Ik heb veel politieke ervaring. Lucille is een presentatrice, maar geen politiek dier. Tenminste, dat heb ik nog niet gezien. Heeft ook geen politieke ervaring. Die kwam erbij. Laat ik het zo zeggen: ik was ernstig verbaasd", baalt Rick. En zoals Hugo de Jonge keihard is genaaid door Wopke Hoekstra is Rick Brink keihard genaaid door Hugo de Jonge - zoals heel Nederland genaaid wordt door Hugo de Jonge maar dat is weer een ander verhaal. Leuke club wel, dat CDA.

