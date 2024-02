Nog meer oorlogsheldennieuws. Voordat Hendrik Colijn minister-president van het meest recente (2 dagen in 1939) extraparlementaire minderheidskabinet werd, was hij onder meer beroepsmilitair in de Oost. Als assistent van generaal Jo 'De Slager van Atjeh' van Heutsz stelde hij met menig expeditie orde op zaken in de Gordel van Smaragd. Het leverde Colijn een straatnaambordje en de Militaire Willems-Orde op. Senator van de Partij voor de Dieren Peter Nicolaï (medeverantwoordelijk voor deze expeditie naar het Songfestival) wil al enige tijd de geschiedenis terugdraaien en dat Colijn zijn medaille postuum inlevert. Minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge hakt de knoop nu door: Dat gaan we niet doen. Mooi, kan hij toch nog iets.