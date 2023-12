Haaglanden is niet zomaar een veiligheidsregio. De bestuurlijke club is niet alleen aan zet bij rampen of crises maar speelt ook een cruciale rol bij bijvoorbeeld brandveiligheids- en verbouwingsplannen van ministeries, ambassades, paleis Noordeinde, parlementsgebouwen, de Raad van State en het gebouw van de Hoge Raad. Daar gaat een boel informatie rond die je liever niet in handen van Peking ziet.

In 2020 installeerde de veiligheidsregio Haaglanden Huawei-netwerkapparatuur in vitale delen van hun netwerk, ondanks waarschuwingen van de AIVD voor Chinese digitale aanvallen op de Nederlandse overheid. KPN, de vaste telecomleverancier, adviseerde de installatie en negeerde vragen over de veiligheid. Maar deze zomer werden alle Huawei-switches plotseling alsnog vervangen door Amerikaanse.

De Nieuwe Tweede Kamer heeft sinds haar aantreden op woensdag 6 december inmiddels 106 setjes Kamervragen over de schutting van verschillende ministers en staatssecretarissen gegooid. Dat belooft dus nog wat te worden komend jaar. Maar gek genoeg liet ze dit FTM-verhaal van afgelopen woensdag over Chinese Huawei-apparatuur in Nederlandse veiligheidsnetwerken liggen.

Ronduit creepy is deze alinea: “In november keerden enkele monteurs opnieuw terug op de locatie Loosduinen om een Huawei-router te verwijderen. Saillant detail: die was afgelopen zomer pas geplaatst, nádat alle Huawei-switches waren vervangen. Kennelijk waren er echter geen bezwaren tegen het gebruik van een router van datzelfde merk op de hoofdlocatie van de veiligheidsregio in Loosduinen, ondanks dat daar volgens een bron al het internetverkeer van die locatie overheen loopt. De aanwezigheid van die router is extra opmerkelijk, omdat KPN (-) begin 2020 nog had verzekerd dat het bedrijf geen routers van dat merk zou gebruiken, vanwege de ophef rond die producten.”

Uit onderzoek van FTM blijkt dat KPN ook actief is voor de veiligheidsregio’s Kennemerland en Twente maar daar is iedereen erg zwijgzaam. En dan: “Vragen bij de overige 22 veiligheidsregio’s leveren eveneens niets op. De antwoorden zijn georkestreerd en daardoor vrijwel gelijkluidend: vanwege de veiligheid kunnen geen mededelingen worden gedaan over de gebruikte apparatuur.”

Het is niet voor het eerst dat KPN in verband wordt gebracht met Huawei dat eerder al beschikte over de gegevens van miljoenen Telfort-klanten én alle KPN-klanten kon afluisteren. Bovendien bleek dat het Haagse tot voor kort vol hing met Chinese camera's. En dan blijkt nu dus dat (iemand bij) KPN er erg op gebrand was Chinese apparatuur in het hart van de Hofstad te installeren. In de stad Den Haag is tot nu alleen VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg wakker. Nu de Tweede Kamer nog. Leuke 107e Kamervraag: wanneer was verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge (CDA) eigenlijk van plan de Tweede Kamer over dit alles in te lichten?

Gelukkig Nieuwjaar!