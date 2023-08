"Wat kun je niet vergeven?" "Verraad"

Hoe het nieuws per minuut duidelijk werd las u hier, maar de slotsom is: de baas Yevgeny Prigozhin, oprichter Dmitry Utkin (3 nazi tatoeages) en vijf andere Wagner-bonzen zijn heen. Uiteraard zullen we het waarschijnlijk nooit weten, maar Wagner Group-kanaal GREY ZONE schrijft dat de top gedood is "as the result of actions [committed] by traitors to Russia." Dat kan een hoop betekenen natuurlijk, maar we vermoeden dat ze daarmee niet verwijzen naar de anti-Poetin-partizanen van het 'Nationale Republikeinse leger van Rusland', maar gewoon naar Poetin zelf.

Mocht het inderdaad Vlad zelf geweest zijn dan was de afweging: of een relatief succesvolle Wagner-operatie in en rondom Niger, of een achterstallige rekening vereffenen. Want Yevgeny Prigozhin was vijf dagen na zijn muiterij al op bezoek in het Kremlin voor 'verzoening', maar Poetin kan een hoop vergeven, behalve verraad [zei elke maffioso ooit dus zo bijzonder is het niet].

Ondertussen verscheen vannacht een video uit Wit-Rusland, waar een aantal (resterende) Wagner-soldaten van elk waarheen bevrijd dreigen met iets, al weten ze zelf ook niet met wat. "There’s a lot of talk right now about what the Wagner Group will do. We can tell you one thing. We are getting started, get ready for us." Naar verluidt sneed Wit-Rusland het internet af rondom het Wagner-kamp om hun communicatie te bemoeilijken.

Zelensky of het Oekraïense MinDef hebben op moment van schrijven nog niet gereageerd. Veel meer beeld na de breek.

Rusland rouwt om volksheld

word to the wise

Wagner Boys dreigen met 'iets' maar weten ook niet met wat

Wist u al, maar nu de video

De vier groten: RT, Tass, Sputnik en Pravda.ru

Lol dit theater op de Russische NPO

Lekker voorspeld Juul

De ISW-lezing