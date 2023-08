Bovenstaand de eerste Prigozhin-vid sinds de muiterij. Rond 9 augustus werd de bende van ellende uit Wit-Rusland gezet omdat Lukashenko in de veronderstelling was dat Poetin hun bed-bad-brood zou betalen maar dat was dus niet zo. En nog geen twee weken later heeft het onkruid een nieuwe akker gevonden. Prigozhin landde dit weekend in Mali, maar het is onduidelijk waar de bovenstaande video precies is opgenomen. Ook valt op dat hij met geen woord spreekt over de situatie in Niger, terwijl het zeer aannemelijk is dat hij daar een rol gaat spelen in de Amerikaans-Russische proxy-oorlog tussen de pro-Russische junta's en pro-Westerse """democratische""" """overheden""".

Zoals het een poëet betaamt houdt hij het iets abstracter: "Wagner PMC is conducting reconnaissance and search operations, making Russia even greater on all continents, and Africa even freer. We bring justice and happiness to the African peoples and make life a nightmare for Al-Qaida and other criminals." Bovendien lijkt hij ook opzoek naar nieuwe Afrikaanse rekruten.

