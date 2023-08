Overal aanwezig, nergens welkom. Er circuleren - nog niet visueel bevestigde, maar plausibele - berichten dat de Wagner Group met busladingen van zo'n 600 per rit uit Wit-Rusland gezet wordt. "A Russian insider source claimed on Aug. 8 that Wagner forces are conducting their first stage of withdrawal from Belarus by bussing groups of 500-600 personnel from Belarus to Krasnodar Krai and Voronezh & Rostov oblasts and that the second stage will begin after August 13."

De achtergrond van deze rariteit is natuurlijk weer ten voeten uit Lukashenko. Want de bovenstaande bron én een Wagner-bron vermoeden dat Lukashenko het Wagner verblijf in Wit-Rusland niet wil [lees: kan] bekostigen, en hij er vanaf moment 1 vanuit ging dat Poetin de kosten van Wagners Wit-Russische verblijf zou ophoesten. Maar dat gebeurde dus niet.

Het is onduidelijk waar de bende van ellende vervolgens neerstrijkt, maar waarschijnlijk wordt het gewoon weer ergens in Rusland. Prigozhin was vijf (5) dagen na de muiterij immers als weer op de koffie in het Kremlin, dus zo gespannen staat die boog niet. Was al dat Pools/Baltische machtsvertoon langs de Wit-Russische grens toch weer voor niets maar ze hebben wel gelachen.