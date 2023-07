Video: Poetin zoekt nieuwe leider staatshuurlingenleger

Want soms marcheer je schuin en soms zo schuin dat je precies de verkeerde kant op marcheert. En niet 50, maar slechts 5 dagen na die dag der dagen was er alweer een opmerkelijk samenkomen op het Kremlin. Namelijk, tussen Poetin zelf en Wagner-baas Prigozhin zelf, aldus het Kremlin. Reuters: "The meeting, according to Kremlin spokesman Dmitry Peskov, was held on June 29, five days after the aborted mutiny. (...) Peskov told reporters that Putin had invited 35 people to the meeting, including Prigozhin and Wagner unit commanders, and that the meeting had lasted three hours." Verzoening! Dat kunnen alleen twee Staatsmannen.

Woordvoerder Peskov: "The commanders outlined their version of what happened (on June 24). They emphasised that they are staunch supporters and soldiers of the head of state and the supreme commander-in-chief. They also said that they are ready to continue fighting for the Motherland." Gewoon een bilateraaltje dus, een integriteitsontbijtje.