"Wit-Rusland is geen land maar een Russische provincie."



Dat is niet waar. Het is sinds 1991 een republiek, had ik eerder ook al ergens getegeld.



Maar, nu dat weer is geschreven dacht ik net: misschien is dat ook wel "ons" probleem. De wereld om ons heen verandert maar wij willen dat soms niet accepteren en houden liever onszelf vast aan verouderde denkpatronen. Want dat zijn we zo gewend.

"Wij" denken nog te veel in termen van voor de koude oorlog, van voor De Muur, en zien de na de val van De Muur onafhankelijk geworden staten nog steeds als satellietstaten van het oude Rusland. En daar is ook Wit-Rusland een voorbeeld van.

En daar kan iedereen van alles van vinden, en dat is o.k. Baas over eigen onderbuik, toch? Dus discussieer er vooral op los. Maar feit blijft dat Wit-Rusland geen provincie maar een republiek is.