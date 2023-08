Omdat we heel veel (eigenlijk uitsluitend in de westerse media en platforms) lezen en horen Rusland bad Mmmkay, Belurus bad mmmkay. En er verder geen enkel nieuws meer vanuit Russisch perspectief komt, RT en Sputnik zijn gecensureerd. Begin ik me toch steeds meer af te vragen: wat ziet de andere zijde gebeuren dat wij niet horen of zien?

Het risico op verdere escalatie en de mogelijk inzet van kernwapens icm met oplopende animositeit lijkt me een weinig goede ontwikkeling.

Belarus loopt het risico om een NAVO artikel 5 uit te lokken. Het lijkt me dat dit zowel voor Belarus als Rusland ongunstig is. Dus de vraag is waarom wordt dit geriskeerd?

Een aanval of verkenning op de logistiek van de Oekraïense bevoorrading vanuit het westen? Dat is een legitiem doel. Polen die Belarussische oppositie trainen in sabotage acties en die de grens over sturen?

Ik vrees dat we (het publiek) een belangrijk deel van de informatie missen om een goed beeld te kunnen vormen van het totaal plaatje.