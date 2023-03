Bovenstaand spreken ze een of andere Afrikaanse taal die we niet erkennen maar gelukkig staat er gewoon een keurige Engelse vertaling op vakpublicatie yahoo.com. De Poolse ambassadeur te Frankrijk Jan Emeryk Rościszewski zegt er dat: "Therefore, either Ukraine will defend its independence today, or we will have to enter this conflict. Because our main values, which were the basis of our civilization and our culture will be threatened. Therefore, we will have no choice but to enter the conflict."

En het is niet alsof het allemaal louter bluf is. Polen is met een nieuw jaarlijks budget van 4% van hun BNP bezig hun gevechtsklare troepen te verdubbelen (!) tot 300.000, waarmee het de grootste krijgsmacht van de EU wordt. Tot aan 2035 heeft het voor $117 miljard aan wapensystemen besteld en dit jaar was hun budget een record van $26 miljard. Aangeschaft worden o.a. 1000 (!) tanks waaronder zo'n 250 modernste Amerikaanse M1 Abrams en 180 Zuid-Koreaanse K2 Black Panthers, 18 HIMARS, 288 vergelijkbare maar oudere Zuid-Koreaanse K239 Chunmoo MLRS, 96 (!) Apaches, 48 Zuid-Koreaanse FA-50 lichte straaljagers en 600 Zuid-Koreaanse K9 pantserhouwitser. En dan worden die 28 MiG-29's waarschijnlijk ook aan Oekraïne gedoneerd en vervangen door Amerikaanse F16's.

Kortom, de Huzaren zijn weer gevleugeld.

De uitspraak leidde tot genoeg OPHEF voor een officiële nuance door de Poolse overheid: "A careful listening to the entire conversation makes it clear that there was no announcement of Poland’s direct involvement in the conflict, only a warning of the consequences that a Ukrainian defeat could have: the possibility of a Russian attack, or the involvement of more Central European countries – the Baltic States and Poland." Evenzo leidde het tot genoeg ophef voor de pro-Russische speculatie dat Polen gewoon Oekraïens grondgebied 'terug' wil - voor zichzelf.

