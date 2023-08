Niet stemmen betekent dat het gewicht van de wel-stemmers groter wordt. En dat zijn doorgaans de kiezers van de zogenoemde kartelpartijen. Als iedereen die teleurgesteld is in de oude politiek thuis blijft, dan wint de oude politiek 150 zetels. Dan kun je nog beter blanco stemmen. Je stem wordt dan evenredig verdeeld over alle partijen.

Ik schreef gisteren dat het mij niet eens zoveel interesseert welke politiek NSC gaat bedrijven. Zolang ze de democratische processen maar kunnen herstellen en bestuurlijke besluiten weer op een breed draagvlak mogen rekenen. Luisteren naar burgers dus, rechts maar ook links. Over partijgrenzen heen durven kijken. Geen dichtgetimmerde regeerakkoorden meer, maar op zoek naar wisselende meerderheden. Want dan worden de meeste burgers gehoord - en niet alleen die 24/150ste van de kiezers die bij de laatste verkiezingen op D66 hebben gestemd.

Met mensen als Omtzigt, maar ook Van der Plas, heb ik er eindelijk weer eens vertrouwen in dat er iets ten goede kan veranderen. De enige keer dat ik dat had was in 2010, de frisheid van Rutte na acht jaar Balkenende met veel regentesk PvdA-gedoe en CU-geklungel, en talloze wetten die met de helft plus één stemmen werden aangenomen. Met minimaal draagvlak dus. Maar die frisheid van Rutte was helaas van korte duur.

Dus laat Pieter c.s. de boel maar eens goed opschudden daar.