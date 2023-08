Luthers... ehhh Pieters 10 Punten...

Ik ben het grotendeels eens met wat hij wil. Zweeds of Duits stelsel maakt mij niet zo uit - het doel is hetzelfde. In het VK zagen MP's hun herverkiezing bij hun lokale achterban in het geding komen, en daar ging Boris. Iemand had een idee over partijdemocratie en Liz werd PM - duurde niet lang of zij moest wieberen. In Nederland werd door Jan en Alleman over Rutte - en dat grijs klapvee in de Kamer - geklaagd. Wat er ook gebeurde, nieuwe bestuurscultuur was oude wijn in nieuwe zakken, Rutte c.s. bleven.

1. Het schrappen van het verbod op toetsen van wetten aan de Grondwet - eens (dat wilde Thorbecke ook, kreeg het niet voor elkaar, kans ook nu niet groot, geen Karlsruhe voor ons)

2. Een nieuw kiesstelsel - eens (kans klein, gaat ten koste van ons kent ons)

3. Het serieus nemen van de opdracht en kerntaken in de Grondwet (eens maar een loze kreet)

4. Rechtsbescherming op orde brengen (eens - ik vertrouw de overheid, OM enz niet meer)

5. Verbetering van de wetgeving ... (eens - Eerste én Tweede Kamerleden tekenen ongezien bij het politieke kruisje)

6. Hervormen van de ambtelijke dienst (eens - incl. ontslaan en vervolgen van falende ambtenaren)

7. Onafhankelijk toezicht op naleving van wet- en regelgeving en beleid (hmm zou taak van een functionerende Tweede Kamer moeten zijn)

8. Een levendig en onafhankelijk maatschappelijk middenveld ... (niet eens - gevaar van spruitjeslucht en zuilen)

9. Minder besluitvorming op basis van niet openbare modellen en meer denktanks (eens en niet eens - 1e geheel mee eens, 2e daar hebben we al genoeg van)

10. Archieven op orde brengen (eens - en liegende SMSjes wissende MPs bestraffen!)