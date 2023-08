„Voor mij moeten partijen voldoen aan de basisvoorwaarden van rechtsstatelijkheid. Als dat er niet is, dan kunnen we niet samen in een coalitie. Daarom zie ik coalitiesamenwerking met PVV en FvD niet gebeuren."

Ik zie het ook niet, maar wat ik wel zie is een duidelijke voorwaarde in zijn ogen. Als zij er aan voldoen dan kijk hij met ze in een coalitie. Er is een reden waarom BBB, JA21 en BIJ1 wel aan voldoen.

Je kan ook denken dat het een excuus is, dat kan. Maar Pieter is geen leugenaar anders had hij gezegd dat niet geassocieerd wil worden met extreemrechts etc.