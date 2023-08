Reces dus PVV Defensie-woordvoerders Raymond de Roon en Sietse Fritsma zijn even aan het bij lezen. Tijdens het bladeren door het IISS-rapport The Future of NATO’s European Land Forces: Plans, Challenges, Prospects valt het duo eenmaal aanbeland bij pagina 31 wat op als het gaat over capaciteitsproblemen bij NAVO-bondgenoot Duitsland:

Wacht, DAT GAAT DUS OVER ONS!

Begin dit jaar werd de laatste Nederlandse brigade opgenomen in een Duitse divisie, een lot dat al eerder de Luchtmobiele Brigade en de Gemechaniseerde Brigade (dat waren dus onze tanks) was beschoren. Dat betekent dat op het Korps Commandotroepen en enkele ondersteuningscommando's na het grootste gedeelte van de Nederlandse landmacht is opgenomen in Heer, de landmacht van de Bundeswehr. Maar met dat Heer gaat het dus niet al te best. Hún commandant Landstrijdkrachten Generalleutnant Alfons Mais - de olijkerd links op de foto boven dit artikel - geeft dat ook toe. Over de oorzaak van die problemen zegt hij elders in het rapport: "We zijn achterop geraakt bij onze eigen ambities." En het heeft er dus alle schijn van dat partner nation Nederland daaronder lijdt. De PVV'ers willen daarom van minister van Defensie Kajsa Ollongren weten of Nederland ook capaciteiten op het gebied van communicatie en tactische informatie uitwisseling (best belangrijk op het slagveld) heeft moeten ‘downgraden’ om op één lijn te komen met de Duitsers. Ook zijn De Roon en Sietsma benieuwd of er ook andere gebieden zijn waarin de ontwikkeling en het opereren van onze landmacht wordt gehinderd door 'een gebrekkige inrichting' van die van de Duitsers. Serieuze vragen daar het Nederlandse leger ook op andere vlakken met het Duitse samenwerkt qua marine maar bijvoorbeeld ook op het gebied van luchtverdediging met FLUGABWEHRRAKETENGRUPPE 61 (in kapitalen want dan klinkt het beter, probeer maar) die onder Nederlands commando staat. Maar wat hebben we daar aan als het gevolg is dat ons leger dommer moet worden omdat de Duitsers het niet kunnen bijbenen? Enfin, Kamervragen voor Ollongren van de PVV dus, de PVV die het sowieso 'noodzakelijk vindt om de Nederlandse krijgsmacht zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en dus niet samen te laten smelten met de Duitse krijgsmacht'. En de bewindsvrouwe heeft het toch al niet makkelijk.