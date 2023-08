Met dit beleid is Nederland over 20 jaar niet alleen onleefbaar, maar ook onbestuurbaar.

Kijk naar hoe Pablo Escobar 40 jaar geleden Colombia terroriseerde, en dat land zelfs feitelijk regeerde. Als hij niet zijn eigen drugsvrienden was gaan afslachten was hij daar nu misschien nog steeds de baas geweest.

Kijk ook naar hoe het er nu in Mexico aan toegaat; 70.000 doden en vermisten per jaar. Wat heb je aan democratie, mensenrechten en een rechtstaat als drugsbaronnen iedereen die hen niet aanstaat laten verdwijnen?

Al dan niet met toestemming van van Riessen, VVD?

We hebben hier een minimale pakkans en nog minimalere "straffen". We kunnen slachtoffers van criminaliteit en (seksueel) geweld nauwelijks beschermen, maar eisen wel dat agenten die daders te onvoorzichtig oppakken worden bestraft ("racisme"). En we belonen parasitisme terwijl we belastingbetalers in armoede duwen.

Dat alles is een ideale kweekvijver voor kleine en grote criminaliteit.

Voeg daar de massaimport van analfabeten uit gewelddadige clanculturen aan toe en onze toekomst staat vast. En dat stemt niet hoopvol.

In grote delen van de wereld geldt het recht van de sterkste, de corruptste en de gewelddadigste. Dat maakt die landen tot wat ze zijn; derde wereldlanden.

En die mentaliteit importeren we dus vrij grootschalig.