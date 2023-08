Er is naar schatting, 12 miljoen euro voor betaald, om die partij a 8000kg over te krijgen. En iemand of een grotere groep is intussen zijn of haar lading zoek, en koppen gaan rollen.

Maar die domkoppen snappen echt niet dat iedere app met geanonimiseerde chat reeds gekraakt is of al een backdoor voor bestaat, en dat de politie, al langere langere langere tijd meeleest. Zelfs met kraken van Sky nogwat wordt vandaag de dag nog steeds arrestaties en invallen gedaan, omdat er een schat van informatie in ontdekt is en nog steeds mensen worden geidentificeerd.

Gefeliciteerd. Maar die 8000kg is niet voor NL alleen. NL / BE is alleen de grootste doorvoer voor de rest van Europa.